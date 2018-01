Turniej Czterech Skoczni. Kamil Stoch komentuje triumf. "Potrzeba mi zimnego piwa"

- Było nerwowo, ale starałem się myśleć o tym co mam zrobić. Nie myślałem o tym, że mam wygrać, tylko miałem wyjść i skoczyć. To co dzisiaj się zdarzyło i podczas całego turnieju to ogromna nagroda dla mnie i całego zespołu. Dziękuję całej drużynie i rodzinie za ich wsparcie.

- Jeszcze trochę brakuje, żebym był spełniony. To nie jest nawet połowa sezonu. Przed nami wiele konkursów, będę chciał po prostu dobrze skakać. Będę robił swoje. Nawet nie wiedziałem, że zostałem liderem Pucharu Świata.

Dziennikarz TVP zapytał Stocha czego mu jeszcze więcej potrzeba. - Zimnego piwa - odpowiedział zwycięzca TCS.

Fenomenalny Kamil Stoch przechodzi do historii skoków!

Kamil Stoch nowym liderem PŚ!

Stoch rozgromił rywali w TCS. Co za przewaga