Siatkówka. Sensacja w meczu Dafi Społem z Resovią. Kielecki zespół pokonał rzeszowian po raz pierwszy od 2013 roku!

19.01.2013 roku – to wtedy po raz ostatni ówczesny Effector Kielce pokonał w fazie zasadniczej Asseco Resovię Rzeszów 3:2. Od tego czasu kielczanie postrzegani byli jako outsiderzy PlusLigi, którzy nie odnosili znaczących sukcesów nad faworyzowanymi zespołami.

Tak było do soboty. W 16. kolejce sezonu 2017/2018 Dafi Społem Kielce pokonało Asseco Resovię Rzeszów 3:1, przerywając tym samym zwycięską passę Andrzeja Kowala jako nowego trenera zespołu.

Ważną składową zwycięstwa teamu od niedawna prowadzonego ponownie przez Dariusza Daszkiewicza był blok. Mimo tego, że Resovia posiada w swoim składzie mierzącego 217 cm Bartłomieja Lemańskiego (2 bloki) oraz 211 cm Marcina Możdżonka (0), to gospodarze wygrali pojedynek na siatce 11:4. Byli też lepsi w ataku (51 procent dokładności przy 45 rywali) i to im wystarczyło do wygranej.

Indywidualnie dobre spotkanie zagrali Tomisław Dokić (20 punktów, 58 procent w ataku, 4 bloki) oraz Aleksander Śliwka (63 procent w przyjęciu, 50 w ataku, 18 punktów, 1 blok).

Była to pierwsza porażka Resovii w lidze od czasu przejęcia zespołu przez Andrzeja Kowala (od trzech meczów rozgrywek) oraz po dwóch dobrych spotkaniach Pucharu CEV. Kieleccy siatkarze natomiast walczą o utrzymanie. W sezonie 2017/2018 z PlusLigą pożegnają się dwa ostatnie zespoły, a kolejne dwa zmierzą się ze sobą o uniknięcie konieczności grania w barażu o siatkarską ekstraklasę. Resovia zajmuje aktualnie 5. miejsce w tabeli.

Dafi Społem Kielce – Asseco Resovia Rzeszów 3:1 (30:28, 29:27, 20:25, 25:21)