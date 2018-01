Turniej Czterech Skoczni. Pogoda w Bischofshofen dla Kamila Stocha. Bez wiatru, bez opadów

Temperatura powietrza: 7-8 stopni Celsjusza w porze serii próbnej i o stopień zimniej w czasie konkursu. Do tego stabilny wiatr, a właściwie jego brak, bo podmuchy dochodzą maksymalnie do 1,5 m/s - wszystko wskazuje na to, że pogoda w Bischofshofen nie będzie przeszkadzała skoczkom kończącym 66. Turniej Czterech Skoczni. To dobra wiadomość dla Kamila Stocha. Seria próbna o godz. 15.30, konkurs o 17 - relacje na żywo w Sport.pl

Już podczas piątkowych treningów i kwalifikacji w Bischofshofen skoczkowie byli zadowoleni z warunków. Przede wszystkim mogli odpocząć po dwóch dniach deszczu w Innsbrucku. A i wiatr, choć trochę zmieniał kierunek i prędkość, nie wypaczał wyników. W sobotę pogoda jest jeszcze lepsza. Słońce, brak wiatru, brak zagrożenia opadami – godziny do konkursy upływały w spokoju. To miła odmiana po trudach z poprzednich dni. Organizatorzy mieli przecież duży problem z dokończeniem noworocznego konkursu w Garmisch-Partenkirchen, gdzie na swój skok w finale ponad 10 minut czekał m.in. Stoch. A i w Oberstdorfie momentami wiało tak, że są zawodnicy, którzy czuli się tam poszkodowani. Dyrektor Pucharu Świata Walter Hofer stwierdził nawet, że bez systemu rekompensat punktowych za wiatr i belkę startową nie udałoby się rozegrać żadnego z tych konkursów Spokój w Bischofshofen to świetna wiadomość dla kibiców i dla Stocha. On jest w wielkiej formie, a skoro szykują się sprawiedliwe warunki, to nie będzie zagrożenia, że coś nie pozwoli mu tej dyspozycji pokazać. Po trzech konkursach podwójny mistrz olimpijski jest zdecydowanym liderem imprezy, ma aż 64,5 pkt przewagi nad zajmującym drugie miejsce Andreasem Wellingerem. I jest o krok od wyrównania historycznego osiągnięcia innego Niemca, Svena Hannawalda, który jako jedyny w dziejach TCS wygrał wszystkie cztery starty w jednej edycji. Od tamtego wydarzenia minęło 16 lat. Przed rokiem po 16 latach Polska doczekała się drugiego po Adamie Małyszu zwycięzcy turnieju. Czy teraz ten zwycięzca da całemu światu skoków drugi spektakularny triumf 16 lat po pierwszym?