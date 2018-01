Jan Ziobro zawiesza karierę! Szokujące powody decyzji

Jan Ziobro zdecydował się na zawieszenie sportowej kariery. Skoczek w zeszłym sezonie zdobył nawet 122 punkty w Pucharze Świata.

- Podjąłem decyzję o zawieszeniu kariery. To nie jest tak, że nie chcę skakać, ale kontynuacja kariery nie ma sensu, gdyż wielu ludzi z otoczenia chce mnie zniszczyć jako zawodnika. Jest szereg decyzji, które są skandaliczne. Kłody są mi rzucane pod nogi od dłuższego czasu. Na każdym kroku jestem pomijany, poniżany. Sytuacja wygląda beznadziejnie. - mówił zrozpaczony skoczek na Facebooku.

Jan Ziobro pokusił się nawet o podanie przykładu z ostatnich dni. - Ostatnim zdarzeniem, które mi to uświadomiło, był wybór ekipy na zawody Pucharu Kontynentalnego w Titisee-Neustadt. Skakaliśmy razem na skoczni w Zakopanem, uzyskiwałem odległości w okolicach 122-126 metrów. Andrzej Stękała (Andrzej, to nie do Ciebie, nie odbierz tego źle) skakał w granicach 105-110 metrów. Ja jednak nie dostałem powołania - mówił Jan Ziobro

- W środku wygląda to inaczej. Są równi i równiejsi. Jest to sytuacja skandaliczna. Zupełnie nie do zaakceptowania. Zawieszenie kariery jest najbardziej rozsądne. Na chwilę obecną żegnam się ze skokami narciarskimi. Dziękuje wszystkim kibicom - dodał skoczek.

Jan Ziobro nie pojawił się na ostatnich mistrzostwach Polski, które 26 grudnia zostały zorganizowane w Wiśle. Plotki mówił wówczas o tym, że zawodnik nie chce się spotkać z ludźmi ze środowiska, z którymi jest w konflikcie.

Słowa, które padły z ust Jana Ziobry są bardzo mocne. Wkrótce powinniśmy jednak odpowiedź drugiej strony, bo zarzuty odnoszące się do osób pracujących w związku są poważne.