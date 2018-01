La Liga. Ciekawy zapis w kontrakcie Leo Messiego. Będzie mógł odejść za darmo z Barcelony!

W ostatnich miesiącach Katalonia coraz intensywniej dąży do uzyskania autonomii i separacji od reszty Hiszpanii. Jeśli w przyszłości faktycznie dojdzie do takiej sytuacji, to automatycznie zostanie uaktywniona specjalna klauzula w kontrakcie gwiazdy Barcelony.

W nowej umowie - która trwa do czerwca 2021 roku - Messiego jest zapis, ze w przypadku niepodległości Katalonii, Argentyńczyk dalej byłby zawodnikiem Barcy tylko w przypadku jej gry w La Liga, Premier League, Bundeslidze lub Ligue 1. W innym przypadku może odejść za darmo do nowego klubu - poinformowało piątkowe "El Mundo Deportivo".

Co się stanie jeśli Katalonia ogłosi niepodległość?

Odłączenie się Katalonii od Królestwa to nie tylko groźba wyjścia z La Ligi Barcelony, ale także Espanyolu (również występującego w Barcelonie) i Girony. Gdyby wspomniana trójka odłączyła się od hiszpańskich rozgrywek centralnych, realne stałoby się powstanie oficjalnej ligi katalońskiej (związek, Federación Catalana de Fútbol, istnieje już od 117 lat!). W skład założycieli weszłyby pewnie także drugoligowy Gimnàstic Tarragona i grające w niższych ligach Sant Andreu, Terrassa czy Europa.

Innym pomysłem, choć mimo wszystko wciąż mającym wiele z science fiction, jest dołączenie Barcelony do jednej z czołowych lig europejskich. Najczęściej wymienia się francuską Ligue1.

Barcelona będzie grała we Francji? - Monaco gra w lidze francuskiej, więc Barcelona też by mogła - powiedział niedawno premier Francji, Manuel Valls, który urodził się w... Barcelonie.

