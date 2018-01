F1. Nadzieja Roberta Kubicy. Spory problem głównego sponsora Siergieja Sirotkina

Rosyjski bank centralny unieważnił emisję obligacji SMP Banku, tym samym odcinając go od pozyskania dodatkowego finansowania - informuje portal Sportowefakty.wp.pl.

A przecież to właśnie pieniądze były głównym powodem, dlaczego Robert Kubica przegrał rywalizację o miano drugiego kierowcy Williamsa.

Hiszpańskie "Mundo Deportivo" pisze wprost: Sirotkin został wybrany wyłącznie ze względów ekonomicznych. "Autosport" pisze za to o "ścianie pieniędzy" stojącej za Rosjaninem.

- Sirotkin nie ma żadnego doświadczenia w Formule 1. Dzięki bankowi SMP braci Rotenbergów ma jednak dużo pieniędzy, nawet 15 mln euro. To przyjaciele Putina, który po odejściu Daniiła Kwiata z Toro Rosso naciska na to, by Rosja miała swojego kierowcę - pisał niemiecki dziennik "Bild".

Unieważnienie emisji obligacji SMP Banku przez rosyjski bank centralny to nie jedyny kłopot SMP. Rozszerzenia sankcji nałożonych przez państwa Zachodu również uderzają w sponsora Sirotkina.

Kto stoi za Kubicą?

Właściciel PKP Energetyka oraz sieci sklepów Żabka i zarazem były współwłaściciel Formuły 1, czyli fundusz inwestycyjny CVC Capital Partners. Oni mieli być potencjalnymi sponsorami Kubicy i wyłożyć pieniądze na jego starty w F1 - mówił Joe Saward, brytyjski dziennikarz, który jak sam twierdzi, nie opuścił żadnego Grand Prix od 1988 roku. Łączna kwota miała wynieść 11 mln dolarów. Sirotkin miał zapewnione od swoich sponsorów aż 22 mln, czyli dwa razy więcej.

Czemu Williams potrzebuje pieniędzy?

Jego budżet jest szczuplejszy niż w poprzednich latach, a po drugie chce mocno zainwestować w rozwój auta, na co też trzeba zabezpieczyć odpowiednią kwotę.

Oficjalna decyzja - kto zostanie wybrany kierowcą Williamsa - ma zostać ogłoszona na początku stycznia.

