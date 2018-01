Robert Kubica Ikoną Sportu 2017. 72 tys. oddanych głosów w plebiscycie Sport.pl

Plebiscyt na Ikonę Sportu 2017 r. wzbudził ogromne zainteresowanie, co widać w rekordowej liczbie oddanych głosów. Przez ponad dwa tygodnie trwała zacięta rywalizacja między trzema sportowcami - dopiero na ostatnim okrążeniu przewagę zdobył Kubica i jednocześnie został wybrany Ikoną Sportu. Przed nim w plebiscycie Sport.pl triumfowali Anita Włodarczyk (2016) i Robert Lewandowski (2015).



Co osiągnął Robert Kubica w minionym roku, że tak mocno go doceniliście? Nie wygrał wyścigu F1, nie zaczął nawet regularnie startować. Ale jego walka, aby po 7 latach od tragicznego wypadku, mając wciąż poważne ograniczenia ruchowe, wrócić do elity sportów motorowych ujęła, zachwyciła i zainspirowała wielu kibiców. Bo Ikona Sportu to nie tylko tytuły, zwycięstwa, rekordy i medale. Choć są solą sportu, w tym plebiscycie dla czytelników Sport.pl liczą się również wzruszenia i emocje. I Kubica, bohater tysięcy materiałów medialnych, którego historia w całości nadaje się na scenariusz filmowy, je nam wszystkim dał. Udowodnił, że naprawdę nie ma rzeczy niemożliwych, że nie może być (jeszcze?) sportowcem roku, jak w plebiscycie Przeglądu Sportowego w 2008 r., ale może być i został Ikoną Sportu w 2017 r.



Przypomnijmy - po odejściu z rajdów w 2016 roku Kubica nastawił się na powrót na tor, ale wejście na sam szczyt motorsportu wydawało się nierealne. Decyzje wielkich koncernów motoryzacyjnych sprawiły, że nagle liczba dobrych propozycji dla Kubicy się zmniejszyła. A gdy już się okazało, że jest szansa i to na start w legendarnym wyścigu 24 godziny Le Mans, to zespół był kompletnie nieprzygotowany do sezonu.



Kilka dni przed Wielkanocą Kubica znów znalazł się na zakręcie. Ale chyba nikt nie spodziewał, że wyjedzie z niego na pełnym gazie. Rękę wyciągnął zespół, który najbardziej ucierpiał na rajdowym wypadku Polaka z 2011 roku, czyli Renault. Kubica został sprawdzony dwa razy za kierownicą bolidu F1 z 2012 roku, a potem przyszło zaproszenie na oficjalne testy na Hungaroringu. To tam mały Robert był pierwszy raz na GP F1, to tam debiutował jako kierowca F1. Wreszcie, to tam wrócił do gry o fotel w F1.

W Renault mu się to nie udało. Ale o Kubicy było już głośno i Polaka zechciał sprawdzić Williams. I znów były testy w starym aucie i kolejne zaproszenie do jazdy samochodem najnowszej generacji. Na start w wyścigu wciąż czekamy. Decyzja ma zapaść może jeszcze w styczniu.



Hollywoodzkiego zakończenia na razie nie ma. Kubica mając tak poważnie uszkodzone ciało (nie w pełni sprawna jest jego prawa ręka, ma kłopoty z biodrem) i blisko siedmioletnią przerwę w kierowaniu bolidami F1 jest w grze o miejsce w elicie światowego sportu, a jego historią żyje cały świat.



To co osiągnął w ostatnich miesiącach jest wielkim sukcesem, przede wszystkim jego samego. I za to go doceniliście.



Kubica zebrał blisko 19 tysięcy waszych głosów, to tyle ile oddaliście w pierwszym plebiscycie dwa lata temu na wszystkich nominowanych sportowców. O kilka tysięcy głosów wyprzedził kapitana reprezentacji Polski, która awansowała na mundial w Rosji Roberta Lewandowskiego oraz triumfatora Wimbledonu Łukasza Kubota. Blisko podium była też zeszłoroczna zwyciężczyni Anita Włodarczyk i Kamil Stoch.

Wyniki plebiscytu na Ikonę Sportu 2017 Sport.pl:

1. Robert Kubica (18840 głosów)

2. Robert Lewandowski (13592 głosy)

3. Łukasz Kubot (9808 głosów)

4. Anita Włodarczyk (8696 głosów)

5. Kamil Stoch (8446 głosów)

6. Piotr Żyła (2698 głosów)

7. Kamil Glik (1818 głosów)

8. Patryk Dudek (1665 głosów)

9. Adam Kszczot (1363 głosy)

10. Joanna Jędrzejczyk (1334 głosy)

11. Maja Włoszczowska (1207 głosy)

12. Kajetan Kajetanowicz (763 głosy)

13. Paweł Fajdek (675 głosów)

14. Tomasz Marczyński (508 głosów)

15. Piotr Lisek (367 głosów)

Robert Kubica Ikoną Sportu 2017 Sport.pl Marta Kondrusik