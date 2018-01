MMA. Tomasz Hajto miał walczyć w KSW?!

Tymański został zapytany o propozycję walki w KSW.

- To prawda. Mój menedżer zapytał, czy jestem zainteresowany stoczeniem tzw. freak fight z Tomaszem Hajto lub kimś podobnym. Z jednej strony to fajne wyzwanie, pewnie nawet udałoby mi się wygrać (śmiech), z drugiej jednak – nie jestem w stanie poświęcić kilku miesięcy na przygotowania, a musiałbym podszkolić się zwłaszcza w brazylijskim ju jitsu. Propozycja była jednak konkretna i opiewała na 100-150 tysięcy złotych - powiedział muzyk w rozmowie z portalem muzyka.onet.pl.

I dodał: - Rozważyłem ją dość poważnie. Do czego zatem doszedłem? Primo - na walce w oktagonie więcej stracę, niż zyskam. Z amatorem raczej wygram, z zawodowcem raczej przegram. Jestem już w pewnym wieku, w którym muszę szanować więzadła i ścięgna, bo jak na razie działają. Owszem, trenuję karate dwa razy w tygodniu, na przemian z tai chi. Codziennie ćwiczę qi gong, dwa razy w tygodniu wylewam pot na domowej siłce. Jestem w dobrej formie, ale tak naprawdę ćwiczę swój mental, charakter, szlifuję kondycję i sztukę samoobrony. Oktagon to sport, a to co innego - zakończył Tymański.

Rywalem 50-latka miał być pięć lat młodszy Tomasz Hajto, obecnie komentator sportowy Polsatu, a wcześniej piłkarz m.in. Schalke czy Southamptonu.

Federacja KSW w przeszłości dawała już szanse celebrytom. W oktagonie walczyli już m.in: raper Popek Monster, a także aktor Tomasz Oświeciński.