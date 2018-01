Premier League. Doskonałe spotkanie na Emirates Stadium. Arsenal zremisował z Chelsea

Była druga z czterech doliczonych do drugiej połowy minut, kiedy fantastycznym uderzeniem z dystansu popisał się Bellerin, a Arsenal rzutem na taśmę uratował punkt w meczu z Chelsea.

Kibice Arsenalu jeszcze cieszyli się z bramki hiszpańskiego obrońcy, kiedy w ciągu ledwie kilku sekund dwie doskonałe okazje miała Chelsea. Najpierw w sytuacji sam na sam z Petrem Cechem fatalnie spudłował Alvaro Morata, a dobitka Davide Zappacosty zatrzymała się na poprzeczce bramki "Kanonierów". Tych niespełna 120 sekund najlepiej podsumowuje to, co w środowy wieczór działo się w północnym Londynie.

To, że bramki padały dopiero po przerwie nie znaczy, że w pierwszej połowie na Emirates Stadium było nudno. Wręcz przeciwnie, okazji do strzelenia goli nie brakowało, ale zawodzili strzelcy albo efektownymi paradami popisywali się bramkarze.

Najpierw doskonałą okazję zmarnował Morata. Hiszpan, po błędzie stoperów Arsenalu, znalazł się w sytuacji sam na sam z Cechem, jednak uderzył obok bramki. Chwilę później odpowiedzieli gospodarze, a Chelsea po strzale Alexisa Sancheza uratowała tylko fenomenalna parada Thibaut Courtoisa i dwa słupki!

Jeszcze przed przerwą gola mógł strzelić Alexandre Lacazette, ale jego uderzenie też obronił belgijski bramkarz. Sytuacje miała również Chelsea, ale z rzutu wolnego tuż sprzed pola karnego niecelnie strzelał Alonso, a w dogodnej sytuacji nie poradził sobie Tiemoue Bakayoko.

Pierwsza bramka padła w 63. minucie gry, kiedy bardzo ładnym, mocnym strzałem z pola karnego popisał się Wilshere. Kiedy wydawało się, że Arsenal pójdzie za ciosem i strzeli drugiego gola, Chelsea wyrównała. W 66. minucie w polu karnym faulowany przez Bellerina był Hazard, który kilkadziesiąt sekund później pewnie wykorzystał rzut karny.

Chelsea mogła szybko zdobyć drugą bramkę, ale po raz kolejny zawiódł ją Morata. Hiszpan wygrał pojedynek biegowy ze stoperem Arsenalu, ale mając przed sobą tylko Cecha, znów nie był w stanie trafić do siatki. W 84. minucie udało się to za to Alonso, który z bliska strzelił gola po dobrej akcji i podaniu z prawej strony Zappacosty.

Bramka Bellerina z doliczonego czasu gry sprawiła, że drużyna Antonio Conte spadła z drugiego na trzecie miejsce w tabeli. "The Blues" tracą punkt do Manchesteru United oraz aż 16 "oczek" do prowadzącego Manchesteru City. Arsenal z dorobkiem 39 punktów jest na 6. miejscu w lidze.