Bundesliga. Bayern Monachium ma problem. Kolejna kontuzja

Sven Ulreich, który w rundzie jesiennej zastępował kontuzjowanego Manuela Neuera, doznał urazu palca podczas środowego treningu na zgrupowaniu w Doha. 29-latek został odwieziony do szpitala na szczegółowe badania.

Oznacza to, że jedynym zdrowym bramkarzem Bayernu Monachium jest 36-letni Tom Starke. Manuel Neuer we wrześniu doznał poważnej kontuzji kości śródstopia. Mistrz świata z reprezentacją Niemiec miał wrócić do gry na początku 2018 roku, ale jego rehabilitacja przebiega dłużej niż zakładali lekarze bawarskiego klubu.

Kontuzję leczy również Christian Fruechtl, 17-letni bramkarz, który do gry będzie mógł wrócić najwcześniej w drugiej połowie stycznia.

W środowym treningu Bayernu Monachium nie wziął udziału Robert Lewandowski. Polski napastnik ma problemy z kolanem. Na treningu nie pojawił się również Matts Hummels, który ma problemy z mięśniem przywodziciela.