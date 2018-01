Serie A. Milik będzie miał nowego rywala do gry w ataku? Wielka gwiazda

Maurizio Sarri, szkoleniowiec Napoli chce zwiększyć rywalizację w ataku i zastanawia się nad sprowadzeniem Mario Balotellego. 27-letni napastnik miałby trafić do Włoch w letnim oknie transferowym. Jego kontrakt z OGC Nice wygasa końcem czerwca i już teraz może podpisać umowę z nowym zespołem.

To zła wiadomość dla Arkadiusza Milika. Rywalizacja o miejsce w ataku neapolitańskiego klubu już jest niezwykle wymagająca. Dries Mertens, Lorenzo Insigne i Jose Callejon nie zawodzą. A jak do tego grona dołączy jeszcze Balotelli, to sytuacja Milika, który wraca do zdrowia po ciężkiej kontuzji kolana może się skomplikować.

Mario Balotelli strzelił w tym sezonie 16 goli w 21 meczach dla OGC Nice. Dołożył do tego jedną asystę. Portal Transfermarkt wycenia go na 15 milionów euro.