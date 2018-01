Zbigniew Boniek: "E-sport to świadectwo pewnej patologii"

Boniek swój pogląd na temat e-sportu przedstawił podczas twitterowej wymiany zdań z Bogusławem Leśnodorskim. Były prezes Legii Warszawa kilka miesięcy temu zainwestował pieniądze w polską, e-sportową drużynę AGO Gaming. Od tamtej pory Leśnodorski udziela się w kwestiach związanych z e-sportem.

Na jedną z jego wypowiedzi we wtorek zareagował Boniek. "Boguś bez jaj,e-sport to jest i będzie duża kasa,ale to także świadectwo pewnej patologii.Siedzieć godzinami i walić w joystick?" - napisał prezes PZPN na Twitterze.

Wydaje się, że e-sport czeka świetlana przyszłość. Bardzo prawdopodobne, że znajdzie się on nawet w programie Igrzysk Olimpijskich, które w 2024 roku odbędą się w Paryżu.

– Bierzemy to pod uwagę, bo nie możemy jasno stwierdzić „e-sport nie ma nic wspólnego z igrzyskami”. Widzimy wielkie zainteresowanie ze strony młodzieży i możemy wyjść mu naprzeciw. Jestem przekonany, że rozmowy między MKOl-em a e-sportową rodziną pomogłyby zrozumieć Komitetowi, skąd wziął się tak duży sukces tego zjawiska. Mamy jeszcze czas, by podyskutować. Nie chcę mówić „nie” – powiedział Tony Estanguet, wiceprezes komitetu organizacyjnego igrzysk w stolicy Francji, którego cytował "Przegląd Sportowy".