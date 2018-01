Adam Małysz wróci na skocznię? Polak mógłby wziąć udział w dużej imprezie

Nie oznacza to, że 40-letnia legenda polskiego sportu wróci do czynnego uprawiania skoków narciarskich. Może się jednak okazać, że Adam Małysz weźmie udział w niezwykłej imprezie - Winter World Masters Games. Zmagania od lat promują hasła "sport dla wszystkich" i "sport dla życia". Ich celem jest propagowanie zdrowego stylu życia i bycia aktywnym w każdym wieku.

W czasie środowej serii treningowej Polak pojawił się na skoczni z plastronem startowym imprezy. Na pytanie, czy weźmie udział w zawodach opowiada nam - Tak, nawet ten plastron by pasował, bo jest na 150 kg chłopa - śmiał się Polak. Pytany później przez dziennikarzy unikał jednoznacznej odpowiedzi, ale raczej dał do zrozumienia, że to był tylko żart.

W Innsbrucku pojawią się inne gwiazdy?

Start w WWMG możliwy jest dla zawodników od 35. roku życia i starszych. W czasie niedawnych imprez w Bledzie i w Quebecku na starcie meldowali się nawet 80-latkowie. Organizatorzy zapewniają, że do Innsbrucka będą chcieli ściągnąć wielu znanych sportowców (w tym skoczków), którzy zdecydowali się już na zakończenie sportowej kariery.

W sumie do Innsbrucka zjedzie około 3 tyś. sportowców z całego świata. Będą oni rywalizować w 12 dyscyplinach. Wśród konkurencji potwierdzonych na Igrzyska 2020 znajdują się m.in skoki narciarskie, narciarstwo alpejskie, narciarstwo biegowe, curling, hokej na lodzie i biathlon.

Adam Małysz zakończył swoją sportową karierę w marcu 2011 i przyznaje, że od tego momentu ani razu nie pojawił się na skoczni, by oddać skok. Legenda polskich skoków miałaby jednak dwa lata na przygotowanie się do niezwykłej imprezy.

Należy również pamiętać, że zawody skoków na Winter World Masters Games odbędą się na mniejszym obiekcie, który będzie bezpieczny dla wszystkich zawodników.