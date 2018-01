Siatkówka. Czarne chmury nad Bartoszem Kurkiem? Ziraat znalazł zastępstwo

Od 2009 roku kariera Bartosza Kurka rozwijała się błyskawicznie. Siatkarz grający naprzemiennie na pozycji przyjmującego i atakującego zdobył złoty i brązowy medal mistrzostw Europy, srebro i brąz Pucharu Świata w Japonii oraz wygrał Ligę Światową w 2012 roku. W kraju zwyciężył we wszystkim – Pucharze Polski i mistrzostwie; sięgał również po medale Klubowych Mistrzostw Świata oraz Ligi Mistrzów.

Ostatnio jednak nad jego karierą pojawia się coraz więcej znaków zapytania. Po rozbracie z kadrą na mistrzostwa świata 2014 i trudnych sezonach za granicą Bartosz Kurek wrócił do Polski, by grać w Resovii Rzeszów. Trudny ligowy sezon i słabsza postawa reprezentacji podczas igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro poskutkowały kolejną decyzją o wyjeździe za granicę – tym razem do Japonii. Komentując swoją decyzję „wypaleniem zawodowym” Kurek rozwiązał jednak kontrakt z JT Thunders, by następnie dochodzić do siebie w PGE Skrze Bełchatów.

Sezon 2017/2018 rozpoczął w Ziraacie Bankasi Ankara, przechodząc do zespołu jako jedna z potencjalnie największych gwiazd ligi tureckiej. Z powodu kontuzji, którą leczy od początku rozgrywek rzadko można było go zobaczyć na parkiecie. Do tej pory zagrał w dwóch meczach, zdobywając łącznie 16 punktów. Dla porównania, drugi z Polaków w zespole lidera ligi tureckiej, Dawid Konarski, w 10 spotkaniach uzbierał 192 punkty, co czyni go statystycznie najczęściej punktującym siatkarzem zestawienia.

Zastępca już jest

Władze Ziraatu podpisały ostatnio kontrakt z Milosem Nikicem, który początek sezonu spędził w argentyńskim Personal Bolivar. Polscy kibice mogli zobaczyć umiejętności Serba podczas ostatniej edycji Klubowych Mistrzostw Świata. To dla Kurka zła wiadomość, ponieważ, jak podają włoskie media, może to oznaczać rozwiązanie umowy.

W tej chwili w drużynie lidera rozgrywek ważne kontrakty ma czterech graczy z zagranicy – Kurek, Konarski, Nikić oraz Denis Kaliberda, który kilka sezonów temu występował w Jastrzębskim Węglu.

Ziraat znajduje się na pierwszym miejscu tabeli ligi tureckiej. W kolejnym meczu 6 stycznia zmierzy się z Jeopark Kula Bld. W Turcji gra również partnerka Bartosza Kurka. Siatkarka Anna Grejman związana jest z Karayollari Ankara.