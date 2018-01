"Don Balon": Życzenie kibiców Realu się spełni. Wiecznie kontuzjowana gwiazda niebawem opuści Madryt

Kibice Realu Madryt mają w ostatnim czasie powody do irytacji. Drużyna prowadzona przez Zinedine'a Zidane'a spisuje się bardzo przeciętnie - w lidze traci już 14 punktów do prowadzącej Barcelony i niemal straciła szanse na mistrzostwo Hiszpanii. W Madrycie mają tego dość, ale już niebawem powinny zajść istotne zmiany. Zgodę na odejście z klubu otrzymał Gareth Bale, który przez większość czasu jest kontuzjowany i od dawna nie przynosi zespołowi żadnych korzyści.

„Don Balon” informuje, że transfer Bale’a jest już tylko kwestią czasu. Walijczyk doszedł ponoć do porozumienia z prezesem Florentino Perezem i otrzymał pozwolenie na odejście z Realu. Powinno ono nastąpić po zakończeniu bieżącego sezonu.

Chętnych na pozyskanie 28-letniego skrzydłowego jest kilku, ale faworytem zdaje się być Manchester United. Trener „Czerwonych Diabłów”, Jose Mourinho, od dawna przygląda się piłkarzowi i otwarcie mówi, że ma dla niego miejsce w drużynie. Problemem mogą być jednak pieniądze. Manchester wyłoży maksymalnie około 50 milionów euro, a Real, choć zdaje sobie sprawę, że to cena wygórowana, żąda 80 milionów.

Sporo mówi się także o powrocie Bale’a do Tottenhamu. To właśnie na White Hart Lane Bale rozwinął skrzydła i dał się poznać jako wartościowy piłkarz. W 2013 roku przeszedł do Realu za rekordowe wówczas 100 milionów euro.