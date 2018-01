Barcelona walczy o zawodnika Tottenhamu. Chce go sam Messi

Niepewna jest przyszłość linii pomocy FC Barcelony. Andres Iniesta ma już swoje lata, nie wiadomo także, jaki los czeka Ivana Rakiticia. Zarząd klubu próbuje wzmocnić skład, a idealnym kandydatem jest właśnie Dele Alli z Tottenhamu. Angielskie media informują, że Lionel Messi jest pod ogromnym wrażeniem gry 21-latka i bardzo chciałby z nim grać w jednej drużynie.

Poważną przeszkodą mogą być kwestie finansowe. Tottenham nie zamierza wypuszczać swojego asa i żąda ogromnej sumy pieniędzy - minimum 100 milionów euro, choć portal „Transfermarkt” wycenia go „jedynie” na 60.

Jak zareagował na te doniesienia sam Alli? W rozmowie z telewizją „Sky Sports” zapewnił, że w Londynie na razie niczego mu nie brakuje: - Jestem szczęśliwy w Tottenhamie i ciężko mi sobie wyobrazić lepsze miejsce do rozwoju. To fantastyczne być częścią tego klubu.

Po chwili dodał jednak: - Dla mnie ważne jest to, żeby cieszyć się tym, co robię. Zobaczymy, co zadecyduję - czy zostanę w Tottenhamie do końca kariery czy zmienię barwy klubowe. Nie da się przewidzieć, co przyniesie przyszłość.