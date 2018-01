Adrian Mierzejewski wybrany piłkarzem kolejki. "Geniusz"

Mierzejewski świetnie wpasował się do drużyny Sydney FC. Polak odgrywa kluczową rolę w zespole, o czym może świadczyć jego dorobek bramkowy - w tym sezonie wpisywał się na listę strzelców już siedmiokrotnie, co czyni go trzecim najlepszym strzelcem całej ligi.

W ostatnim spotkaniu przeciwko Perth Glory (6:0) 30-latek strzelił gola i zanotował asystę. Portal myfootball.com wybrał go najlepszym piłkarzem 13. kolejki. „Sydney FC ma w linii pomocy dwóch geniuszy (drugi to Brandon O’Neil - przyp. red.). Mierzejewski grał po mistrzowsku, ośmieszając przeciwników” - napisano w podsumowaniu.

Po tym wyróżnieniu z pewnością powróci temat powołania zawodnika do reprezentacji Polski. Mierzejewski po raz ostatni zagrał w kadrze 15 listopada 2013 roku w meczu ze Słowacją (0:2), ale wiele osób uważa, że powinien ponownie wystąpić z orzełkiem na piersi. Takiego zdania jest m.in. komentator Polsatu Sport, Mateusz Borek, który pisał już o tym w swoim felietonie dla „Przeglądu Sportowego".