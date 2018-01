Zaskakujące słowa Marcina Gortata na temat jego przyszłości w NBA

Gortat wyja郾i, dlaczego w ostatnim czasie sp璠za tak ma這 czasu na parkiecie. Stwierdzi, 瞠 centr闚 graj帷ych w klasyczny spos鏏 jest coraz mniej i odchodzi si od tego stylu, a i on sam nie mo瞠 o sobie powiedzie, by by w wysokiej formie. Ostatnie zdanie by這 jednak wielce przejmuj帷e: - Naprawd czuj bardzo mocno, 瞠 m鎩 czas w NBA jest ju na finiszu - powiedzia.

Polski koszykarz zdaje sobie spraw ze swojego wieku, ale jest przekonany, 瞠 wci捫 mo瞠 pomaga swojej dru篡nie. Nie zmienia to jednak faktu, 瞠 jego zapa po tylu latach powoli ga郾ie. - Nie mam ju w sobie tej rado軼i i 瘸ru, kt鏎e by造 we mnie jeszcze kilka lat temu. (...) Jestem zm璚zony nasz sytuacj - zako鎍zy.

Ca造 wywiad mo積a przeczyta TUTAJ.

Gortat zadebiutowa w NBA 1 marca 2008 roku. Od tamtej pory gra w Orlando Magic, Phoenix Suns, a aktualnie broni barw Washington Wizards. Jego dru篡na zajmuje pi徠e miejsce Konferencji Wschodniej, maj帷 na koncie 21 zwyci瘰tw i 16 pora瞠k.