Arturo Vidal odejdzie z Bayernu Monachium? Pierwsze rozmowy w sprawie transferu

Leon Goretzka jest o krok od popisania kontraktu z Bayernem Monachium. Piłkarz Schalke 04 Gelsenkirchen ma wzmocnić środek pola mistrzów Niemiec w letnim oknie transferowym. To oznacza, że z klubu może odejść Arturo Vidal.

Dziennikarze "The Sun" poinformowali, że sytuację chce wykorzystać Chelsea. Antonio Conte już kontaktował się z chilijskim zawodnikiem i próbował namówić go na transfer do Londynu. W Chelsea Vidal mógłby liczyć na podwojenie swoich zarobków. Anglicy są w stanie zaoferować 10 mln funtów za sezon.

Vidal trafił do Bayernu w 2015 roku. W barwach bawarskiego klubu zagrał 112 meczów, w których strzelił 21 goli i miał 18 asyst. W przeszłości występował w Juventusie, Bayerze Leverkusen i CSD Colo Colo.