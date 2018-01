Tenis. Agnieszka Radwańska wygrała swój pierwszy mecz w 2018 roku. Trzysetowy pojedynek

Rozstawiona z 'czwórką' Polka pewnie wygrała pierwszego seta. Reprezentantka Brazylii urwała Radwańskiej tylko dwa gemy. Problemy zaczęły się w drugim secie. Beatriz Haddad Maia skutecznie punktowała Radwańską i wygrała drugiego seta 6:4.

W trzeciej partii reprezentantka Polski odzyskała kontrolę. Słaba dyspozycja Brazylijki w polu serwisowym sprawiła, że trzeci set zakończył się gładkim zwycięstwem Radwańskiej 6:2. Mecz 1/16 finału turnieju w Auckland trwał godzinę i 56 minut.

Dla Radwańskiej był to pierwszy mecz w 2018 roku. Poprzedni sezon nie był udany. - Kontuzje i wirusy dały mi się we znaki. Odbiło się to na moich występach - mówiła Radwańska w wywiadzie dla TVP.

Nowy sezon zaczęła od zwycięstwa, ale to dopiero początek mozolnego odbudowywania swojej pozycji w rankingu WTA. 28. miejsce to najgorsza pozycja Polki od lutego 2008 roku.

Rywalką Polki w 1/8 finału będzie Taylor Townsend. Reprezentantka USA zajmuje 95. miejsce w rankingu WTA.