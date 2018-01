Premier League. Grzegorz Krychowiak pod ostrzałem. Miażdżąca krytyka

Lokalna gazeta przygotowała na koniec 2017 roku podsumowanie sytuacji West Bromwich Albion. Najmocniej oberwało się Grzegorzowi Krychowiakowi. Matt Wilson, brytyjski dziennikarz nie miał litości dla reprezentanta Polski.

- Największa klapa? Grzegorz Krychowiak - gwiazda PSG, która zarabia 108 tys. funtów tygodniowo - czytamy na stronie dziennika "Express & Star".

Pomocnik reprezentacji Polski znalazł się wśród najgorszych piłkarzy ostatniego półrocza. Pod ostrzałem znaleźli się przede wszystkim napastnicy WBA, ale to opinia na temat gry Krychowiaka była najostrzejsza.

- Jego gra to kryminał. Były momenty, w których pokazywał swój potencjał, ale głównie odstawał od ligowego poziomu. Być może było to po prostu niemożliwe, by Krychowiak sprostał swojej renomie - podsumował Matt Wilson.

West Bromwich Albion zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli Premier League. Grzegorz Krychowiak spędził na murawie 921 minut. Miał jedną asystę, a ostatnie dwa spotkania rozpoczął na ławce rezerwowych.