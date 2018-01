Getafe zainteresowane Grzegorzem Krychowiakiem

Polski pomocnik jest wypożyczony z PSG do West Bromwich Albion. Polak przeniósł się do ligi angielskiej, bo nie chciał stracić miejsca w reprezentacji Polski przed mundialem w Rosji. W WBA formy nie udaje się jednak odzyskać, po zamianie trenera Krychowiak gra mało. W ostatnim meczu ligowym z Arsenalem wszedł na ostatnie 18 minut. Stąd pojawiają się plotki o tym, że już zimą zmieni klub.

Polski pomocnik do WBA jest wypożyczony do końca sezonu, ale może umowę rozwiązać wcześniej i szukać możliwości gry w innym klubie. Wedle hiszpańskich mediów rozważa przenosiny do ligi hiszpańskiej, gdzie odnosił sukcesy z Sevillą. Zdaniem "Asa" piłkarzem interesuje się Getafe.

- Getafe chce przebudować swoją linię pomocy i uważnie przygląda się Grzegorzowi Krychowiakowi - twierdzi J.A.de la Rosa, dziennikarz gazety. Zauważa jednak, że w barwach WBA polski pomocnik nie gra tak dobrze, jak w czasach gry w Sevilli, z którą dwa razy wygrał Ligę Europy.