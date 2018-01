Turniej Czterech Skoczni. Adam Małysz pod wrażeniem wyczynu Kamila Stocha. "Mistrzostwo, klasa, szacunek"

Polski skoczek w sobotę wygrał w Oberstdorfie, dzięki czemu prowadzi w klasyfikacji generalnej TCS. Co ważne, w poniedziałek przed jego drugą próbą miała miejsce kilkunastominutowa przerwa. Mimo to Stoch oddał najdalszy skok w całym konkursie i znokautował rywali.

- Ale fenomenalny występ Kamila Stocha!!! Lepszego rozpoczęcia roku nie mógł sobie wymarzyć. Rakieta z Zębu znów lata ;) Powiem szczerze, że po tej przeciągającej się przerwie miałem trochę obaw, czy uda mu się skoczyć tak daleko, by utrzymać pierwsze miejsce. A on nie dość, że to zrobił, to jeszcze powiększył przewagę nad Richardem Freitagiem… Mistrzostwo, klasa, szacunek – brak słów w zasadzie - pisze Małysz.

- Z przyjemnością słuchałem ponownie naszego hymnu patrząc na Kamila na najwyższym stopniu podium. Trzeba przyznać, że jest w znakomitej dyspozycji. Na pewno pojawią się teraz spekulacje dotyczące wygrania wszystkich czterech konkursów w turnieju, ale moim zdaniem nie powinniśmy o tym debatować. A już na pewno wciągać go w te prognozy. Na szczęście Kamil pokazał, że umie się odciąć od takich przypuszczeń i w spokoju robi swoje.

