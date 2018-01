Turniej Czterech Skoczni. Kamil Stoch powiększa przewagę

Polak w dwóch konkursach zdobył łącznie 563.1 pkt. Wyprzedza drugiego Richarda Freitaga o 11.8 pkt i trzeciego Dawida Kubackiego o 32.3 pkt. Co ważne, z walki o zwycięstwo odpadł Stefan Kraft. Zwycięzca poprzedniego sezonu nie awansował do drugiej serii w Ga-Pa i w klasyfikacji TCS zajmuje 27. miejsce - ma aż 182.9 pkt straty do Stocha. Tej straty nie da się odrobić.

Kolejne dwa konkursy odbędą się w Austrii - 4 stycznia w Innsbrucku i dwa dni później w Bischofshofen, gdzie Stoch przed rokiem przypieczętował swój triumf w poprzedniej edycji TCS.

Klasyfikacja TCS po dwóch konkursach:

1. Kamil Stoch 563.1 pkt

2. Richard Freitag 551.3

3. Dawid Kubacki 530.8

4. Junshiro Kobayashi 526.3

5. Anders Fannemel 525.5

...

16. Stefan Hula 492.4

17. Maciej Kot 492.3

24. Piotr Żyła 465.4

46. Jakub Wolny 113.6

