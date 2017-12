TCS. Jak co osiem lat... Simon Ammann znów zaskoczył świat skoków. Nowe buty wywołały poruszenie

Simon Ammann nie zdołał przebrnąć kwalifikacji do konkursu w Garmisch- Partnenkirchen, bo uzyskał zaledwie 120,5 metra i zajął dopiero 51. miejsce. Skoczek wywołał jednak sporo zamieszania, bo do Niemiec przywiózł zupełnie nowe buty do skoków narciarskich. Szwajcarski portal Blick zastanawia się nawet, czy nie były one powodem odpadnięcie skoczka w kwalifikacjach.

Okazuje się, że chodzi o prototyp całkiem nowych butów, nad którymi Szwajcarzy pracowali... od fiaska na igrzyskach w Soczi. - Skok Simona się nie udał, bo było w nim za dużo energii. Ammann skakał w butach, które rozwijaliśmy od 2014 roku. W treningu test poszedł nieźle, ale w kwalifikacjach było zbyt dużo siły w próbie - mówi Blickowi Berni Schoedler, były trener skoczka, a obecnie działacz.

Zakryte czarnym materiałem

W pierwszym treningu Ammann pokazał się jeszcze w starych, czerwonych butach firmy Rass. W drugim skoku założył jednak całkiem inny sprzęt, który na dodatek zakryty był czarnym materiałem. Test wyszedł okazale, bo Szwajcar zajął ósme miejsce, a w ruch poszły aparaty sztabów szkoleniowych.

- Simon Ammann ma buty, jakich nigdy wcześniej nie widzieliśmy. Zakrywa je jakimś materiałem. Musimy się temu przyjrzeć, bo chyba znów zagrali przed igrzyskami -powiedział Michałowi Chmielewskiemu z Przeglądu Sportowego Maciej Kot.

Sztab szkoleniowy Polski dostrzegł nowinkę

Zapytaliśmy o komentarz eksperta naszej drużyny od butów i wiązań - Matthiasa Prodingera, czyli członka naszego sztabu szkoleniowego, który współpracuje ze Stefanem Horngacherem i uchodzi za największego eksperta w tej dziedzinie. Austriak mówi nam, że nie dało się tego nie zauważyć, ale na analizę przyjdzie czas po Turnieju Czterech Skoczni. Z rozmowy dało się jednak wywnioskować, że był lekko zaskoczony nowinką Ammanna.

Szwajcarzy przyzwyczaili, że co osiem lat zaskakują czymś świat na igrzyskach olimpijskich. W 2002 roku dużo mówiło się o nowych sprayowych smarach, które miały pomagać Szwajcarom w uzyskiwaniu lepszych prędkości na rozbiegu. Wówczas skończyło się dwoma złotymi medalami dla Ammanna...

W Vancouver Ammann zrobił furorę zakrzywionymi wiązaniami, które pomagały lepiej prowadzić narty w powietrzu i też przywiózł dwa złote krążki. Sprawa była szeroka komentowana przez wszystkich, a Aleksander Pointner (czyli były trener Austrii) zarzucał mu nawet oszustwo.

Buty nie skoczą, ale mogą podchwycić to inni

Wiadomość, że Szwajcarczy przygotowali zupełnie nowe, carbonowe buty, wywołała poruszenie we wszystkich drużynach. Większość zawodników korzysta ze skórzanych i szybko zużywających się butów. Właściwie tylko Manuel Fettner od kilku lat używa plastikowego obuwia, które kolorem i strukturą nawiązują do zwykłych butów zjazdowych.

Buty wykonane z carbonu, to jednak zupełna nowość i nikt w nich wcześniej nie skakał w zawodach. Trzeba jednak pamiętać, że sam sprzęt nie skacze, co doskonale potwierdziły dzisiejsze kwalifikacje. Shoedler zapowiada jednak, że te to nowa jakość w skokach narciarskich.

Forma Ammanna jest daleka od idealnej, ale do igrzysk pozostało jeszcze sporo czasu, dlatego pomysł Szwajcarów, jeśli faktycznie daje przewagę, może zostać szybko podchwycony przez mocniejsze drużyny, a wtedy czeka nas kolejna fascynująca batalia na gruncie technologii.