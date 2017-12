Manchester City zatrzymany, seria przerwana. Crystal Palace o krok od zwycięstwa

Po raz ostatni mecz Premier League bez kompletu punktów piłkarze Manchesteru City kończyli w drugiej kolejce. Potem wygrali aż 18 kolejnych spotkań ustanawiając nowy rekord angielskich rozgrywek.

Trener Pep Guardiola już wcześniej zasłynął z tego, że jego drużyny potrafią wygrywać mecze seriami. To do jego Barcelony należy rekord La Liga, to prowadzony przez niego Bayern zwyciężył w 19. kolejnych meczach Bundesligi (też rekord). Do wyrównania tego osiągnięcia z Manchesterem City zabrakło mu jednej wygranej.

W niedzielnym meczu piłkarze Manchsteru City mieli piłkę przez 74 procent czasu gry, stworzyli 15 sytuacji bramowych, ale tylko cztery razy strzelali celnie na bramkę londyńczyków. Ale to gospodarze byli bliżej strzelenia gola.

W 92. minucie sędzia podyktował dyskusyjny rzut karny dla Crystal Palace, ale Luka Milivojević trafił w nogi Edersona.

Manchester City nadal jest liderem Premier League. Nad drugą Chelsea ma aż 14 punktów przewagi, trzeci Manchester United traci 15 punktów do lokalnego rywala.