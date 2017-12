Polanski może zagrać w Ekstraklasie! Agent potwierdza, Legia milczy

Według informacji Sport.pl Legia Warszawa otrzymała propozycję pozyskania Eugena Polanskiego. Były reprezentant Polski mógłby trafić do Ekstraklasy już zimą. Za 31-latka mistrzowie Polski prawdopodobnie nie musieliby płacić, bo zawodnik, którego umowa z Hoffenheim wygasa w czerwcu 2018 r., otrzymał od Niemców zgodę na zmianę klubu.

Ławka zamiast HSV

W sierpniu Polanski był o krok od podpisania umowy z HSV, miał także konkretną ofertę ze Stade Rennais. Zainteresowane były nim również kluby chińskie i saudyjskie. Piłkarz został w Badenii-Wirtembergii, ale w tym sezonie stracił zaufanie trenera Juliana Nagelsmanna. Środkowy pomocnik – urodzony w Sosnowcu – w lidze rozegrał do tej pory zaledwie pięć spotkań. Wystąpił także w czterech meczach Ligi Europy i jednym Pucharu Niemiec. Ze względu na zasługi dla Hoffenheim, którego Polak jeszcze niedawno był kapitanem, prezes klubu Peter Hofmann zgodził się na możliwość odejścia piłkarza już zimą – i to za darmo.

Pomysł byłego piłkarza… Widzewa

Jak udało nam się ustalić, pomysłodawcą sprowadzenia Polanskiego do Warszawy jest niemiecki piłkarz polskiego pochodzenia Paul Grischok. Były zawodnik m.in. Widzewa Łódź i Olimpii Grudziądz od kilku tygodni próbuje sił jako menadżer i to on zaproponował pomocnika „Wieśniaków” Radosławowi Kucharskiemu, odpowiedzialnemu za transfery dyrektorowi ds. skautingu, jednemu z głównych doradców prezesa Dariusza Mioduskiego.

– To prawda. Niedawno skontaktowałem się z Kucharskim i przekazałem mu informację, że sprowadzenie Eugena jest możliwe. Niemcy dali już zielone światło. Kucharski obiecał, że sprawdzi temat i da znak. Ale wciąż nie mam żadnej odpowiedzi – mówi Sport.pl Grischok. Przyznaje jednocześnie, że Legia to jedyny polski klub, który Polanski bierze pod uwagę.

Mioduski nic nie wie

Największym problemem dla Legii mogłoby być spełnienie finansowych oczekiwań Polanskiego, który w Hoffenheim zarabia milion euro netto. Najwyższym kontraktem na Łazienkowskiej może pochwalić się Artur Jędrzejczyk, który rocznie zarabia 820 tys. euro.

Prezes Legii Dariusz Mioduski, który przebywa obecnie poza Polską, zapytany przez nas o Polanskiego stwierdził tylko, że nie wie nic na temat takiego transferu.

Polanski od 2013 r. występuje w TSG Hoffenheim. Wcześniej był piłkarzem Mainz, Getafe i Borussii Mönchengladbach. W latach 2011-2014 rozegrał 19 meczów w reprezentacji Polski.