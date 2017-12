Karim Benzema będzie pauzował 3 tygodnie

Po badaniach przeprowadzonych w ośrodku medycznym Realu Madryt u Benzemy zdiagnozowano uraz mięśniowy w prawej nodze. Napastnik do pełnej dyspozycji ma wrócić za około 3 tygodnie.

Większość fanów od pewnego czasu nie widzi Benzemy w pierwszym składzie Realu. Francuz został wygwizdany, gdy schodził z boiska podczas ostatniego El Clasico. Wielu uznaje napastnika za głównego winowajcę tego, że Real już w grudniu żegna się z walką o mistrzostwo (14 punktów straty do Barcelony).

To doskonała sytuacja do sprawdzenia czy Real gotowy jest na wprowadzenie nowego napastnika. Powoli do zdrowia wraca Gareth Bale. Zidane może spróbować również ustawienia z Ronaldo na środku ataku i Asensio lub Isco na lewym skrzydle. Kolejną opcją może być wystawienie Mayorala.

Jeśli przebieg rehabilitacji przejdzie zgodnie z oczekiwaniami Benzema powinien wrócić do gry za trzy tygodnie.

Real Madryt 4 stycznia zagra pierwszy mecz w 1/8 finału Pucharu Króla z Numancią. Relacja na żywo w Sport.pl i aplikacji Sport.pl LIVE.