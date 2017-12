Turniej Czterech Skoczni. Adam Małysz: Liczyłem na to, że odpalimy i tak się stało

- Formę przygotowywaliśmy tak, żeby cały czas szła w górę. I dlatego ja powtarzam, że jestem spokojny. Widzę postęp. I myślę, że podczas Turnieju zobaczymy przełom – mówił Małysz w przedturniejowej rozmowie z Pawłem Wilkowiczem.

Po sobotnim popisie naszych zawodników zwycięzca TCS z sezonu 2000/2001 zachowuje spokój. – Liczyłem na to, że odpalimy i tak się stało – komentuje.

Małysz nie jest zaskoczony zwycięstwem Stocha, który zwyżkującą formę pokazywał już w ostatnich konkursach Pucharu Świata. Dwa tygodnie temu podwójny mistrz olimpijski był trzeci i drugi w Engelbergu. Już wtedy pokazywał, że w turnieju będzie groźny, a w Oberstdorfie okazał się o 4,2 pkt lepszy od Richarda Freitaga, czyli lidera PŚ i głównego faworyta imprezy. Stratę 9,6 pkt do Stocha po 1/4 turnieju ma Kubacki. Dla niego trzecia pozycja to najlepszy indywidualny występ w karierze. Jednak Małysz nie potrafi zdecydować czy to Kubacki, czy Hula sprawił większą niespodziankę. Najstarszy w naszej kadrze „Stefanek” (jesienią skończy 32 lata) debiutował w Pucharze Świata 12 lat temu, pokazując się właśnie na Turnieju Czterech Skoczni. W konkursach należących do tych zawodów startował w sumie 23 razy i nigdy nie był w czołowej „10”. Na Schattenbergschanze zajął piąte miejsce, najwyższe w swojej karierze. Potwierdził formę i z przedświątecznego zgrupowania w Zakopanem, i z rozegranych 26 grudnia mistrzostw Polski w Wiśle, na których zdobył złoty medal. – Obu oceniam na bardzo duży plus – mówi Małysz.

Do naszej kadry były mistrz dołączy w Innsbrucku. Identycznie było przed rokiem. - Nie żałuję, że nie ma mnie z kadrą od początku turnieju, bo wiem, że super sobie dają radę – mówi nam Małysz.

Pilch już w Ga-Pa?! „Bez zmian, pojedzie z wujkiem”

Do Austrii dyrektor PZN przywiezie swojego 17-letniego siostrzeńca Tomasza Pilcha. Lider Pucharu Kontynentalnego na Bergisel zadebiutuje w Turnieju Czterech Skoczni i w Pucharze Świata. – We wtorek będzie jeszcze miał ze mną trening i później wyjedzie razem z wujkiem Adamem – mówi nam Maciej Maciusiak, którego poprosiliśmy o komentarz do zamieszania, jakie wytworzyło się wobec Pilcha. W sobotni wieczór organizatorzy Turnieju Czterech Skoczni opublikowali listę startową kwalifikacji w Garmisch-Partenkirchen. Wpisali na nią Pilcha. – Zapewniam, że to pomyłka. Nic się nie zmieniło w naszych planach – mówi prowadzący juniorską kadrę Maciusiak.