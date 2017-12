Premier League. Manchester United zremisował z Southampton. Poważnie wyglądająca kontuzja Romelu Lukaku

Dla zespołu Jose Mourinho to już trzeci z rzędu remis w lidze. Wcześniej Manchester United dzielił się punktami z Leicester (2:2) oraz Burnley (2:2). Przez ostatnią słabszą dyspozycję zespół z Old Trafford spadł na trzecie miejsce w tabeli tracąc do drugiej Chelsea punkt, a do prowadzącego Manchesteru City aż 14 "oczek". Całe spotkanie na ławce rezerwowych przesiedział polski obrońca Southampton - Jan Bednarek.

Sytuacji drużyny Mourinho na pewno nie poprawia też zdarzenie, do którego doszło już na początku sobotniego meczu. Najskuteczniejszy w zespole Belg Romelu Lukaku zderzył się głowami z Wesley'em Hoedtem i boisko opuszczał na noszach.

Belgowi na miejscu została udzielona pomoc, na boisku zastąpił go Marcus Rashford. Do pierwszej połowy sędzia doliczył aż sześć minut.

Kolejny mecz Manchester United rozegra w poniedziałek, kiedy to o 18.30 zmierzy się na wyjeździe z Evertonem. Na konferencji prasowej po spotkaniu z Southampton Mourinho przyznał, że Lukaku na pewno nie wystąpi na Goodison Park oraz w starciu Pucharu Anglii z Derby County (piątek, 21).

Co gorsza dla United, kontuzji nabawił się też Zlatan Ibrahimović. Szwed boryka się z urazem kolana, przez co w meczu z Southampton nie było go nawet na ławce rezerwowych. Przerwa doświadczonego Szweda może potrwać nawet miesiąc.