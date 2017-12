"Marca": Robert Lewandowski jedenastym piłkarzem na świecie

Mijający rok był dla Lewandowskiego bardzo udany. Polak zdobył w nim aż 53 bramki, więcej goli strzelili tylko Lionel Messi (54) oraz Harry Kane (56).

Dobra postawa naszego napastnika nie znajduje jednak odzwierciedlenia w różnych rankingach. W plebiscycie "France Football" Lewandowski był na dziewiątym miejscu, w FIFA Awards dopiero na 16. Polaka nie doceniło też "Sky Sports", które umieściło go na dziesiątym miejscu.

Podobne zdanie miał hiszpański dziennik "Marca", który uznał Lewandowskiego 11. najlepszym zawodnikiem 2017 roku. Pierwsza dziesiątka nie jest jeszcze znana.

"Polski napastnik ma gol w DNA. Od siedmiu sezonów zdobywa więcej niż 20 bramek, a przez ostatnie dwa przekroczył 40. Nadają one wymiar Bayernowi. Najlepszy strzelec w historii Polski. Ma wszystko, a przede wszystkim strzela mnóstwo bramek. Jeden z najlepszych napastników na świecie, który co roku sieje spustoszenie. W tym sezonie już przekroczył 20 bramek dla Bayernu, a to dopiero połowa sezonu" - czytamy w dzienniku.