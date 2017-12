Ekstraklasa. Hiszpański napastnik trafi do Lecha Poznań?

"Kolejorz" szuka wzmocnień do ataku na rundę wiosenną. Wiadomo, że w Poznaniu przyszłości nie ma Nicki Bille Nielsen, bardzo prawdopodobne jest to, że do Cracovii trafi Deniss Rakels, a Paweł Tomczyk kolejną rundę spędzi na wypożyczeniu w pierwszoligowym Podbeskidziu.

W takim wypadku jedynym napastnikiem Lecha pozostałby Christian Gytkjaer. Jego konkurentem do gry w ataku może zostać Pedro Conde o czym poinformował grecki portal filathlos.gr. 29-latek obecnie gra w PAS Giannina, a w tym sezonie wystąpił w 13 meczach, w których strzelił osiem goli.

Po 21 kolejkach ekstraklasy Lech zajmuje drugie miejsce ze stratą dwóch punktów do prowadzącej Legii Warszawa. "Kolejorz" pierwszy mecz w 2018 roku rozegra 11 lutego, kiedy na wyjeździe zmierzy się z Arką Gdynia.