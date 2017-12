Piłkarz Rapidu Wiedeń obrzucił meczet butelkami

Wszystko działo się w miejscowości Kiseljak. Do zdarzenia doszło w piątkową noc. Ljubicić oraz Daniel Sudar (gracz drugoligowego Wiener Neustadt) jadąc samochodem zatrzymali się przed meczetem i obrzucili go butelkami. Wszystko zostało zarejestrowane przez kamerę.

Po opuszczeniu aresztu zawodnik zobowiązał się do pokrycia szkód oraz do wpłacenia pieniędzy na rzecz miejscowej wspólnoty wyznaniowej. - Po powrocie z urlopu porozmawiamy z Dejanem o tej sprawie. To oczywiste, że czeka go kara w klubie - powiedział dyrektor sportowy Rapidu Fredy Bickel.