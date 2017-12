Premier League. Co z Grzegorzem Krychowiakiem? Alan Pardew: Nie podjąłem decyzji

To spora zmiana, bo do tej pory Pardew powtarzał, że docenia umiejętności Polaka i jest ważnym członkiem zespołu.

Krychowiak zarabia aż 108 tys. funtów. To najwyższa pensja w historii WBA, które znajduje się w strefie spadkowej i zimą chce się wzmocnić, by uniknąć spadku. Jednak by pozwolić sobie na odpowiednie transfery musi uwolnić nieco budżetu - najprostszym rozwiązaniem wydaje się pozbycie Krychowiaka. Ten jednak prawdopodobnie nie wróci do PSG już zimą. WBA jest na tyle zdesperowane, że jest gotowe opłacać część pensji Polaka, byleby tylko wypożyczyć go do innego klubu.

Krychowiakiem interesuje się m.in. Fenerbahce Stambuł oraz Sevilla.