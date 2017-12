Mateusz Borek o zachowaniu Szpilki: Czasem włącza mu się "grzałka"

Tomasz "Strachu" Oświeciński pokonał Pawła "Popka" Mikołajuwa podczas KSW 41, ale tuż po walce został zaatakowany przez Szpilkę, który niespodziewanie wszedł do klatki. Wcześniej pięściarz potwierdził, że zadebiutuje w tej organizacji.

- To, że Szpila zachował się źle wiemy wszyscy, wie także on sam. Uderzenie siedzącego na krzesełku 45-letniego, wycieńczonego krańcowo walką aktora nie było ani mądre, ani potrzebne, ani – jak sugerują niektórzy – wyreżyserowane.

Jednocześnie Borek pyta na czym budowano nadzieje o wielkiej karierze Szpilki w boksie. - Miało najpierw iskrzyć, a potem sprzedać show. W życiu Szpilki zawsze będzie iskrzyć, bo taki Artur po prostu jest. Ludzie go będą krytykować, a potem przyjdą go obejrzeć. Niektórzy oczywiście z nadzieją, że zobaczą go leżącego na macie. Taki jest ten biznes. Albo poziom mistrzowski albo emocje.Całość w "Przeglądzie Sportowym".