Ekstraklasa. Artur Jędrzejczyk ma ofertę z Sivassporu

Jędrzejczyk jest najlepiej opłacanym piłkarzem w ekstraklasie. Rocznie zarabia aż 820 tys. euro, ale w ostatnim czasie zdecydowanie rozczarowuje swoją grą. Z tego względu mistrzowie Polski są skłonni oddać swojego zawodnika do Sivassporu nawet za niewielką kwotę transferową - najważniejsze byłoby zejście z kosztów utrzymania zawodnika.

W dodatku Jędrzejczyk wracając do Legii zagwarantował sobie aż czteroletni kontrakt. - Dla obecnego właściciela Dariusza Mioduskiego to duży problem, ponieważ podczas rozmów kontraktowych inni piłkarze porównują swoje wynagrodzenie do pensji, jaką otrzymuje Jędrzejczyk - pisze "PS".

Sivasspor zajmuje obecnie 8. miejsce w lidze tureckiej. Była ekipa Kamila Grosickiego oferuje Jędrzejczykowi wyższe zarobki niż ten ma w Legii. Już w przyszłym tygodniu Legia powinna podpisać umowę z Marko Vesoviciem - to skrzydłowy, ale może występować również na prawej obronie. Z Legii może odejść również Michał Pazdan, który dostał ofertę z Bordeaux.