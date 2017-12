Piłka ręczna. Reprezentacja Polski wygrała turniej 4 Nations Cup

Reprezentacja Polski szczypiornistów szykuje formę na nadchodzące mistrzostwa świata. Do awansu na mundial jeszcze daleka droga, a jednym z etapów był Turniej Czterech Narodów rozgrywany w Gdańsku. Oprócz Biało-czerwonych udział wzięły także ekipy Bahrajnu, Japonii i Białorusi.

W pierwszym meczu Polakom przyszło się mierzyć z Bahrajnem. Nasi zawodnicy nie musieli się wspinać na wyżyny swoich umiejętności, aby pokonać rywali i po godzinie gry pewnie triumfowali 26:18.

O pierwsze miejsce zagrali z reprezentacją Białorusi, która wcześniej wygrała z Japonią (31:27). Nasi wschodni sąsiedzi również nie sprawili nam zbyt wiele problemów – Polacy triumfowali 26:22 i zakończyli rywalizację na pierwszym miejscu.

Po dobrym występie w turnieju 4 Nations Cup naszych szczypiornistów czekają kolejne wyzwania. Podopieczni Piotra Przybeckiego udadzą się teraz do Hiszpanii na turniej towarzyski, a następnie do Portugalii, gdzie zagrają w prekwalifikacjach do mistrzostw świata. Ich przeciwnikami będą gospodarze, Cypr i Kosowo, a awans do kolejnej fazy wywalczy tylko jedna z tych ekip.