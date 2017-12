Jose Mourinho wbił szpilkę Jurgenowi Kloppowi. Chodzi o transfer

Transfer Virgila van Dijka był sporą niespodzianką dla wszystkich ludzi znających się na piłce nożnej. Holender, który dotychczas występował w Southampton, przeszedł do Liverpoolu za rekordowe 75 milionów funtów. Wiele osób krytykuje taki ruch "The Reds", tłumacząc, że van Dijk nie jest wart takiej sumy pieniędzy. Swoje trzy grosze dorzucił także trener Manchesteru United, Jose Mourinho.

- Virgil van Dijk stał się najdroższym obrońcą w historii piłki nożnej. Czy jest więc lepszy od Paolo Maldiniego, Giuseppe Bergomiego albo Rio Ferdinanda? Zapytajcie Jurgena Kloppa – powiedział "The Special One" w kierunku dziennikarzy.

Jego wypowiedź to mała zemsta za słowa Kloppa, które padły rok temu. Niemiecki trener skrytykował wtedy United za zakup Paula Pogby, mówiąc: „Jak kupujesz zawodnika za 100 milionów, a on dozna kontuzji, to wydane pieniądze są wyrzucone w błoto”. Dla przypomnienia „Czerwone Diabły” zapłaciły za Pogbę 89 milionów funtów.