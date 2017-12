Zimowa Narodowa Wyprawa na K2. Polscy himalaiści wylecieli do Pakistanu

W piątek rozpoczęła się polska Zimowa Narodowa Wyprawa na K2 (8611 m n.p.m.) – jedyny niezdobyty zimą ośmiotysięcznik. Powołanie do kadry otrzymali: Artur Małek, Janusz Gołąb, Adam Bielecki, Rafał Fronia, Piotr Tomala, Marcin Kaczkan, Marek Chmielarski, Dariusz Załuski, Krzysztof Wranicz i Denis Urubko.

Każdy z nich odnosił sukcesy w górach wysokich. Zdobyte doświadczenie jest niezwykle cenne - K2 jest drugim pod względem wysokości szczytem ziemi. Więcej mierzy tylko Mount Everest (8848 m n.p.m.).

Mimo że położony w Karakorum kolos jest ponad 200 metrów niższy od góry zlokalizowanej na granicy nepalsko-chińskiej, nigdy nie doczekał się zimowego przejścia. Próbowano tego dokonać trzykrotnie, z czego tylko raz na „Górę Gór” porwał się inny naród niż polski – byli to Rosjanie w 2011 r. Najwyżej na K2 zimą, w sezonie 2002/2003, byli Marcin Kaczkan, Denis Urubko i Piotr Morawski - osiągnęli 7650 m n.p.m.

- To niezwykły moment. Za chwilę ruszymy w dobrze znaną drogę, prowadzącą do góry, która jeszcze nikogo nie wpuściła zimą. Chcemy to zmienić. Wejście na K2 o tej porze roku zwieńczy marzenia o zimowym himalaizmie – powiedział na piątkowej konferencji prasowej Krzysztof Wielicki, kierownik wyprawy, piąty w historii zdobywca Korony Himalajów i Karakorum.

- W Islamabadzie wylądujemy 30 grudnia. Zobaczymy, czy uda się przedostać z tego samego lotniska do Skardu drogą powietrzną, co byłoby najbardziej komfortowe. Niestety pogoda może w tym przeszkodzić, zdarza się, że loty nie odbywają się nawet przez trzy tygodnie. Jeśli los nie będzie łaskawy, przeprawimy się przez Karakorum Highway, najwyżej na świecie położoną „autostradę”, ale to oznacza kilkanaście godzin ciągłej jazdy. W Skardu eskapada się nie zakończy, tam jedynie czeka zdeponowane wcześniej cargo. Po przepakowaniu sprzętu udamy się jeepami do Askole, gdzie zabawa zacznie się na całego – żeby dotrzeć do bazy pod K2 czeka nas 100 km. marszu przez lodowiec Baltoro. Byłoby optymalnie, żebyśmy szli siedem dni, to jeden z etapów aklimatyzacji – ocenił logistykę wyjazdu w rozmowie ze Sport.pl Artur Małek, uczestnik ekspedycji, pierwszy zimowy zdobywca Broad Peaka (8047 m n.p.m).

„Lodowi wojownicy” - jak przyjęto mówić o polskich alpinistach - staną przed karkołomnym zadaniem, którego powodzenie Krzysztof Wielicki ocenia na 5 proc. Jeśli uda się wejść na szczyt, będzie to wydarzenie bez precedensu, a Polacy będą na ustach całego świata.

***

Pakistańska „piramida” owiana jest złą sławą, zginęło tu wielu utalentowanych himalaistów. Na sumieniu ma również Polaków – nie pozwoliła wrócić do bazy Halinie Kruger-Syrokomskiej, Dobrosławie Miodowicz-Wolf, Wojciechowi Wróżowi i Tadeuszowi Piotrowskiemu. Zima w Karakorum jest siarczysta, a organizmy sportowców dodatkowo wychładza Jet Stream – huraganowy wiatr umiejący porywać bazy.

- Simone Moro (pierwszy zimowy zdobywca Sziszapangmy, Gaszerbruma II i Nanga Parbat – przyp. red.) powiedział, że na K2 panują najtrudniejsze zimowe warunki na świecie. Na przykład na Antarktydzie jest przyjemniej, bo nie występują tam silne wiatry; nie pojawia się front strumieniowy zwany Jet Streamem, wiejący na wysokości 10 tys. m n.p.m. z prędkością 500 km na godzinę. Na wierzchołku K2 osiąga połowę tej wartości. Dodatkowo warunki tlenowe powodują, że znajdujący się powyżej 8 tys. m n.p.m. człowiek, niewiarygodnie się męczy. Oddychamy zaledwie jedną trzecią atmosfery. W kontekście tego zgadzam się ze słowami Simone – ocenił w rozmowie ze Sport.pl Janusz Gołąb, kierownik sportowy Narodowej Zimowej Wyprawy na K2, pierwszy zimowy zdobywca Gaszerbruma I.

Zespół będzie się wspinać Drogą Basków lub pierwszych zdobywców, czyli Żebrem Abruzzi. Pierwszy z wariantów wydaje się lepszy, ponieważ znajduje się blisko bazy głównej, dzięki czemu łatwiej zejść lub zorganizować ewentualną akcję ratunkową. Plan zakłada założenie czterech obozów, z czego ostatni ma umożliwić atak szczytowy.

Polacy spędzą w lodowym piekle trzy miesiące. Rafał Fronia (zdobywca Lhotse i Gaszerbruma II), pełniący w zespole rolę nie tylko wspinacza, ale i prognostyka, przewiduje, że okno pogodowe umożliwiające akcję szczytową, otworzy się dopiero w marcu.