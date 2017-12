Niemiecka rewolucja w sposobie pokazywania skoków. Testowane "czipy" nie mają z tym nic wspólnego

Kibice i eksperci bardzo często prześcigają się w ocenach, czy skoczek spóźnił wyjście z progu. Niestety, zwykle zdarza się, że na powtórkach widać bardzo mało, a kamery również nie są ustawione w optymalnych miejscach.

Niemcy, którzy znani są z najlepszej realizacji skoków, postanowili wprowadzić nowość w transmisji z niemieckiej części Turnieju. Ma w tym pomoc aż osiem kamer slowmotion. Sprzęt pozwala nagrywać aż 250 klatek na sekundę i został umieszczony w okolicy progu.

Dodatkowo przygotowano specjalną nakładkę 3D na obraz, która daje możliwość stwierdzenia, czy zawodnik dobrze trafił w próg. I to wszystko z dokładnością co do centymetra.

Za produkcję sygnału odpowiedzialna jest specjalna komórka niemieckiej federacji narciarskiej (DSV), która znana jest ze świetnego przygotowania relacji z Pucharów Świata w skokach. Nowinka od razu przypadła do gustu fanom skoków, którzy w mediach społecznościowych niezwykle chętnie komentowali dane płynące z grafik.

Kto spóźnił, kto trafił

Dzięki temu już w czasie kwalifikacji mogliśmy się dowiedzieć, że np. Antti Aalto spóźnił swój skok o 70 centymetrów, a Michael Hayboeck przejechał idealny moment o 64 cm, ale pozwoliło mu to skoczyć aż 130 metrów. Z kolei wracający do coraz lepszej formy Peter Prevc trafił niemal idealnie, bo spóźnił skok o zaledwie 3 cm.

Kamil Stoch spóźnił swoją próbę o 42 cm. Niestety w drugiej fazie lotu Polak miał spore problemy z niestabilnym lotem, co dało mu zaledwie 118 metrów. Stoch zajął dopiero 28. w kwalifikacjach i w swojej parze zmierzy się z Manuelem Fettnerem.

Przypomnijmy, że za idealne trafienie w próg uznaje się to, w którym zawodnik na końcu rozbiegu ma niemal idealnie (lecz nie w 100 procentach) wyprostowane nogi. Prawda jest jednak taka, że samo trafienie w dobre miejsce nie oznacza, że odbicie wykonane jest idealnie. Składa się na to sporo innych czynników, jak np. odpowiedni kąt natarcia desek itd.

Czujniki na nartach, to co innego

Również w Oberstdorfie FIS rozpoczął oficjalne testy urządzenia zamontowanego tuż za tylnymi wiązaniami nart. Małe, okrągłe i czerwone pudełeczko, które na pierwszy rzut oka wygląda jak opakowanie po popularnej gumie do życia dla dzieci, skrywa w sobie liczne czujniki, które zbierają dziesiątki informacji na temat danego skoczka. M.in można się z nich dowiedzieć, jak szybko leciał dany skoczek, na jakiej wysokości, jak wyglądał kąt ułożenia desek itd.

Trzeba jednak pamiętać, że owy chip nie ma żadnego związku z nowymi grafikami wyświetlanymi w czasie niemieckiej części Turnieju Czterech Skoczni.

W trakcie kwalifikacji nową grafikę zaprezentowano zaledwie przy kilku skokach, ale w niemieckiej telewizji Das Erste (pokazującej dwa konkursy Turnieju Czterech Skoczni, prawa do dwóch kolejnych ma ZDF) pojawiła się informacja, że w zawodach ma być znacznie więcej nowych grafik.

Pierwszy konkurs Turnieju Czterech Skoczni już w sobotę o godzinie 16.30 Relacja na żywo w Sport.pl