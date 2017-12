Nie będzie wielkiego transferu Lewandowskiego? "To nierealne"

Lewandowski z transferem do Realu Madryt łączony jest już od kilku sezonów. Niemal w każdym oknie transferowym pojawia się mnóstwo doniesień dotyczących ewentualnego przejścia polskiego napastnika do drużyny mistrzów Hiszpanii. Za każdym razem nic jednak z tego nie wychodzi.

Zimowe okno transferowe będzie kolejną okazją do zmiany klubu dla kapitana reprezentacji Polski. Według niektórych, będzie nawet ostatnią szansą na odejście z Bayernu do jeszcze większego giganta. Zupełnie odmienne zdanie na ten temat ma Thomas Bertold, wicemistrz (1986) i mistrz (1990) świata, był piłkarz m.in. Bayernu Monachium, Eintrachtu Frankfurt, czy VfB Stuttgart, obecnie komentator telewizyjny.

- Nie wierzę w to, że Lewandowski odejdzie z Bayernu. Jest wiele czynników, które przemawiają przeciwko temu. Bawarczycy nie mają żadnych powodów, by go sprzedawać, bo jego kontrakt obowiązuje do 2021 roku. Żeby wyciągnąć go z Monachium, trzeba zapłacić pewnie około 100 milionów euro. To wydaje mi się nierealne, bo Lewandowski skończy w przyszłym roku 30 lat. Takich pieniędzy nie płaci się za tak wiekowego napastnika - mówi Bertold w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Lewandowski w obecnym sezonie rozegrał 26 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył 21 bramek i zaliczył dwie asysty. Został również jednym z najlepszych strzelców 2017 roku, kończąc go z 53 golami na koncie.