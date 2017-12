Sebastian Abreu podpisał kontrakt ze swoim 26. klubem w karierze. "Ustanowił nowy rekord"

Do Audaksu Abreu trafił z drugoligowego Deportes Puerto Montt z Chile. W obecnych rozgrywkach rozegrał dla niego 9 spotkań, w których zdobył 7 bramek. Po podpisaniu umowy nowy klub urugwajskiego snajpera pochwalił się pozyskaniem "rekordzisty świata".

Sam zawodnik ucina jednak rozmowy na temat ilości klubów, w jakich grał i ewentualnego pobicia rekordu. - Nie przychodzę do Audaksu dla bicia jakiegoś rekordu. To, czego oczekuję, to nowe wyzwanie - mówi.

Nastroje chilijskich mediów i przedstawicieli nowego klubu 41-latka tonują jednak dziennikarze "Bilda", którzy przypominają historie Johna Burriadge`a i Trevora Benjamina. Według niemieckiego dziennika obydwaj zawodnicy w swojej karierze grali w 29 klubach.

Abreu w Europie zagrał w dwóch zespołach. W latach 1998 - 2004 (z przerwami) bronił barw Deportivo la Coruna, natomiast w 2009 roku przez kilka miesięcy grał w Realu Sociedad.