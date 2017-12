Znamy przyczynę śmierci Stanisława Terleckiego

Wiadomość o śmierci Terleckiego przekazał na Twitterze Zbigniew Boniek, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Wielu kibiców zastanawiało się, co było przyczyną tak wczesnej śmierci Terleckiego. Swojego smutku nie krył także były selekcjoner reprezentacji Polski, Jacek Gmoch. Jak udało się ustalić portalowi „sportowefakty.wp.pl” piłkarz nie zmagał się z żadną chorobą, a jego odejście spowodowane było wieloletnim wycieńczeniem organizmu.

Kim był Terlecki?

Terlecki zaczynał karierę w Polonezie Warszawa. W 1973 r. przeszedł do drużyny zza miedzy, Gwardii. Po dwóch latach opuścił Warszawę i przeniósł się do ŁKS-u. W łódzkim zespole grał w pierwszej lidze do 1980 r. W następnym roku, niechciany w Polsce, wyjechał do USA, gdzie występował w zespołach Golden Bay Earthquakes oraz słynnym New York Cosmos.

Po trzydziestce wrócił do kraju i ŁKS-u. W 1988 r. został zawodnikiem stołecznej Legii, z którą zdobył dwa krajowe puchary. W 1990 ponownie wrócił do ŁKS-u. W następnym sezonie widniał w kadrze Polonii Warszawa, gdzie w 1993 r. zakończył profesjonalną karierę.

Terlecki uważany był za osobę bezkompromisową zarówno na boisku, jak i poza nim, co utrudniło mu karierę, a w latach 80. ostatecznie ją złamało. Nigdy nie zagrał w finałach MŚ. Przed rozgrywanymi w Argentynie doznał kontuzji, a dwa lata później został odsunięty od reprezentacji po słynnej aferze na Okęciu (wstawił się za Józefem Młynarczykiem, który został oskarżony o przyjazd na lotnisko w stanie nietrzeźwym).

W sumie w reprezentacji - w latach 1976-1980 - Terlecki rozegrał 29 spotkań. Strzelił w nich 10 goli, lecz trzy bramki nie zostały uznane, ponieważ mecze nie były uznane za oficjalne.

W 2006 r. napisał autobiografię "Pele, Boniek i Ja" opowiadającą o jego życiu i historiach z tego życia wziętych.