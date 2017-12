Thibaut Courtois coraz bliżej opuszczenia Chelsea. Chce powrotu do Hiszpanii

Real Madryt nie ukrywa, że chętnie sprowadziłby Courtoisa, ale szanse na to były do niedawna niewielkie. Właściciel Chelsea, Roman Abramowicz, jest bowiem w stanie wyłożyć niemal każde pieniądze, aby zatrzymać Belga na Stamford Bridge. Jak się jednak okazuje, będzie to bardzo trudne, ponieważ sam zainteresowany otwarcie mówi, że marzy mu się powrót do Hiszpanii.

Courtois zna smak gry w słonecznym Madrycie. W latach 2011-2014 występował w Atletico i to tam dał się poznać jako znakomity golkiper. Wkrótce przeniósł się do Chelsea, ale jego rodzina została w Hiszpanii. Tęsknota za bliskimi jest głównym powodem, dla którego Courtois chce wrócić na Półwysep Iberyjski.

Wątpliwe jest, czy Belga zdołają zatrzymać w Londynie kwestie finansowe. Chelsea proponuje mu podwojenie dotychczasowych zarobków (na mocy nowej umowy zarabiałby aż 200 tysięcy funtów tygodniowo), ale Antonio Conte już szuka następcy. Mówi się o Janie Oblaku z Atletico lub Sergio Rico z Sevilli.