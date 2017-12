Siatkówka. Bohaterski wyczyn dziewczynki podczas KMŚ

Ola Serafin (YouTube)

Niedawno po raz pierwszy w Polsce odbyły się Klubowe Mistrzostwa Świata w siatkówce. Choć tytuł powędrował do Zenitu Kazań, cichą bohaterką imprezy stała się dziewczynka do podawania piłek, Ola Serafin, która możliwe, że swoim poświęceniem uratowała jednego z zawodników przed kontuzją. Została za to nagrodzona.

