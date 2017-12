COC. Tomasz Pilch znowu na podium. Polak drugi w Engelbergu

Trenerzy polskiej kadry ze Stefanem Horngacherem zdecydowali, że Tomasz Pilch, który świetnie radził sobie na zapleczu polskiej kadry, pojedzie na zawody COC do Engelbergu, by jeszcze bardziej ustabilizować swoją dyspozycję. Okazało się, że ruch był bardzo dobry, bo Pilch w Engelbergu zajął piąte i drugie miejsce.

Tomasz Pilch po pierwszej serii zajmował dopiero dziewiąte miejsce, ale różnice pomiędzy zawodnikami były bardzo małe i wiadomo było, że sprawa podium rozstrzygnie się w serii finałowej. Dodatkowo skoczek przyzwyczaił, że w najważniejszych momentach potrafi się mocno skoncentrować i jego skoki w drugich seriach są znacznie lepsze. Tak też było tym razem.

W tej 17-letni skoczek popisał się fenomenalnym skokiem na 137,5 metra, co pozwoliło mu przesunąć się aż o siedem pozycji. Najlepszy okazał się Ulriech Wohlgennant, który w drugiej serii skoczył co prawda krócej od Polaka, ale zrobił to w trudniejszych warunkach. Austriak miał również małą przewagę z pierwszej serii i to wystarczyło do wygrania z Pilchem.

Do drugiej serii awansowało jeszcze dwóch Polaków. Aleksander Zniszczoł był 19., a Przemysław Kantyka 20.

Tomasz Pilch pozostał liderem Pucharu Kontynentalnego. Drugi jest 17-letni Learoyd, który ma aż 141 pkt straty do Polaka.