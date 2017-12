Łukasz Fabiański ma nowego trenera. Carlos Carvalhal szkoleniowcem Swansea

Carvalhal, podobnie jak Clement został zwolniony kilka dni temu. Portugalczyk w wigilię stracił posadę pierwszego trenera występującego w Championship (drugi szczebel rozgrywek w Anglii) Sheffield Wednesday. Teraz objął ostatnie w tabeli Premier League Swansea.

- Chcieliśmy ogłosić nazwisko nowego menedżera najszybciej, jak tylko możliwe. Z optymizmem patrzymy na drugą część sezonu [...] Carvalhal w swoim poprzednim klubie dwa razy z rzędu dotarł do baraży i do końca walczył o awans. To pokazuje, że ma doskonały charakter i osobowość do tego, by być liderem zespołu. W ostatnich latach zdobył wiele doświadczenia, jest ambitny, a teraz czeka go wielkie wyzwanie. Jestem jednak przekonany, że sobie z nim poradzi - powiedział prezes Łabędzi, Huw Henkins, po ogłoszeniu nazwiska nowego szkoleniowca.

Po 20 kolejkach obecnego sezonu Premier League Swansea zajmuje ostatnie miejsce w tabeli, mając na swoim koncie trzy zwycięstwa, cztery remisy i aż trzynaście porażek. Przed słabymi wynikami swojej drużyny nie chronią nawet dobre występy Łukasza Fabiańskiego, który w obecnych rozgrywkach ligowych zaliczył 20 występów.

Pierwszy mecz pod wodzą nowego szkoleniowca Swansea rozegra 30 grudnia. Rywalem walijskiej drużyny będzie Watford.