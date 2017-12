Będzie wielki boks! Anthony Joshua i Joseph Parker spotkają się w ringu

a (A)

Wszystko wskazuje na to, że można ogłosić unifikację trzech pasów w wadze ciężkiej. Obozy Anthony'ego Joshuy (20-0, 20 KO) i Josepha Parkera (24-0, 18 KO) dają jasno do rozumienia, że doszły do porozumienia w sprawie walki.

