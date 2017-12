Wojciech Szczęsny nie odejdzie z Juventusu w przypadku przedłużenia kariery Gianluigiego Buffona. "Nie chcę odchodzić, lubię stabilizację"

W ostatnich tygodniach włoskie media informowały o tym, że Gianlugi Buffon zastanawia się nad przedłużeniem swojej kariery, którą planowo miał zakończyć po obecnym sezonie. W takiej sytuacji miejsce Wojciecha Szczęsnego w pierwszym składzie mistrzów Włoch byłoby zagrożone. Mimo tego polski golkiper przyznał, że nie planuje kolejny raz zmieniać klubu.

- Mam nadzieję, że zostanę tu bardzo długo. Lubię stabilizację i nie chcę zmieniać zespołu co dwa, czy trzy lata. Nie chcę też jednak myśleć o tym, co będzie za dekadę - powiedział Szczęsny w rozmowie ze "Sky Sports".

W tym sezonie Szczęsny i Buffon grają w pierwszym składzie mistrzów Włoch na zmianę. Polak jak na razie zaliczył 10 występów, natomiast doświadczony Włoch o 6 więcej.

- Buffon to wspaniały człowiek i wielki mistrz. On pomaga mi, a ja jemu. Korzystam z jego doświadczenia. Zawsze uważałem go za najlepszego bramkarza na świecie, a teraz miałem okazję poznać jego osobowość - mówi na temat swojego starszego kolegi reprezentant Polski.

Juventus po 18 kolejkach Serie A zajmuje drugie miejsce w tabeli, tracąc punkt do pierwszego Napoli. Tuż za plecami turyńczyków znajdują się Inter Mediolan i AS Roma. - Chcemy wygrać wszystko, ale o ten tytuł walczą aż cztery zespoły - kończy Szczęsny.