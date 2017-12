Transfery. Genoa chce Jarosława Jacha

Obrońca Zagłębia Lubin prawdopodobnie zmieni klub już tej zimy. 23-latek najchętniej trafiłby do Włoch. Genoa po 18 kolejkach zajmuje 15. miejsce w tabeli z 17 pkt - ma zaledwie dwa punkty przewagi nad strefą spadkową. Jednocześnie zespół ten wyróżnia się dobrą obroną na tle innych zespołów - stracił tylko 22 gole, czyli tyle samo co piąte Lazio, które rozegrało o jeden mecz mniej.

Jach zagrał w Zagłębiu w tym sezonie 20 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Strzelił jednego gola. Dzięki dobrej formie zadebiutował w reprezentacji Polski, zagrał w listopadowych sparingach z Urugwajem i Meksykiem. Jego umowa jest ważna do czerwca 2019 roku. Jach może kosztować ok. 2 mln euro.